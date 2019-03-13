РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Строительство детского сада-долгостроя с бассейном на 140 мест в микрорайоне Южный возобновят в 2020 году, а завершить планируют в 2021 году, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на текущий год.

«Детский сад с бассейном на 140 мест на Электромонтажном проезде, дом №3 начинало строить муниципальное казенное предприятие «Управление капитального ремонта и строительства города Подольска» (МКП «УКРиС»). Но экономическая обстановка изменилась, и у предприятия теперь нет возможности довести строительство до конца», – сказал Пестов.

Он отметил, что власти Подольска также обратились за поддержкой в правительство Московской области, объект включили в государственную программу. В 2020 там планируют возобновить строительные работы,аи завершить строительство – к 2021 году.

МКП «УКРиС» приостановило договор о развитии территории микрорайона Южный и строительстве детского сада на 140 мест в связи с реорганизацией. Объект незавершенного строительства законсервирован в установленном законом порядке. В настоящее время объект выполнен на 40%.