РИАМО - 14 мар. Повысить уровень безопасности на автомобильных дорогах, а также решить ряд других важных вопросов в Солнечногорске смогут с помощью современных технологий ГЛОНАСС, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Использование спутниковых навигационных технологий на территории муниципалитета станет возможным благодаря подписанию соглашения между руководством округа и АО «ГЛОНАСС». Торжественное подписание соглашения состоится 14 марта», – говорится в сообщении.

Технологии ГЛОНАСС позволят повысить эффективность работы в части решения вопросов местного значения в отраслях: земель муниципального образования, муниципального имущества, архитектуры и градостроительства, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и других сфер.

«Использование спутниковых навигационных технологий, продуктов и услуг ГЛОНАСС позволит существенно повысить социально-экономическое развитие муниципалитета, а также поможет найти решения приоритетных для нас задач», – отметил глава муниципалитета Владимир Слепцов.