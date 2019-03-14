РИАМО - 14 мар. «Служебный диктант», в котором примут участие более 300 руководителей и специалистов учреждений соцобслуживания граждан Московской области, состоится в доме правительства Подмосковья в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В доме правительства Московской области 14 марта 2019 года состоится «Служебный диктант», в котором примут участие более 300 руководителей территориальных структурных подразделений Минсоцразвития и специалистов, отвечающих на письменные обращения граждан», – говорится в сообщении.

Тема служебного диктанта «Нормы делового этикета специалиста социальной защиты Московской области».

Читать текст будет журналист и телеведущий Михаил Зеленский.

«Мы проводим диктант уже 3 год подряд и главная его цель – повышение уровня культуры общения с получателями социальных услуг, формирование практических навыков подготовки документов и деловых писем. По результатам диктанта мы проведем обучающие тренинги и семинары», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.