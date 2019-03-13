РИАМО – 13 мар. Финальный этап соревнований по мини-футболу среди школьников Подмосковья собрал более 800 участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта Московской области.

В спортивном комплексе «Подмосковье» горокруга Щелково 9 и 10 марта состоялся финальный этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Московской области в рамках Всероссийского проекта «Мини–футбол в школу». Участниками стали 800 девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет.

«Команды, занявшие первые места в каждой возрастной категории, отправятся на всероссийский финал соревнований, который будет проходить с 20 по 31 марта», – говорится в сообщении.

Матчи пройдут в нескольких местах: физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) «Олимп» (город Фрязино), МАУ ЩМР УСК «Подмосковье» и МАУ ГПЩ «ФОК» (город Щелково), МАУ ФОК «Олимп» (город Ивантеевка).

«На финал соберется около 1,4 тысячи участников со всей России», – отмечается в сообщении.

Представлять Московскую область на всероссийском финале будут: команды девочек Жаворонковской школы Одинцовского горокруга, Клишевской школы №12 Раменского горокруга, школы №17 из городского округа Клин, гимназия №17 из Королева. Команда мальчиков: школа Мещеринская №1 (горокруг Ступино), школа Маливская (Коломенский горокруг), Котельниковская школа №2 (горокруг Котельники), школа «Планета детства» (горокруг Клин).

«Такие проекты, как «Мини-футбол – в школу», позволяют привлечь интерес огромного количества детей к спорту. Школьники отрываются от мониторов компьютера, телефонов, выбирают здоровый и активный образ жизни. В Подмосковье сейчас во многих школах проводят занятия по мини-футболу. В дальнейшем это увлечение может перерасти в профессию», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам финального этапа соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Московской области, завершившегося 9-10 марта, места распределились следующим образом.

В возрастной категории 2001-2002 годов рождения среди девочек первое место заняла школа Жаворонковская (Одинцовский горокруг), второе место у Речицкой школы (Раменский район), а третье место у Барабановской школы (горокруг Кашира). У девочек постарше (2003-2004 годов рождения) победила школа Клишевская №12 (Раменский район), второе место у Дрезненской школы №1 (горокруг Ликино-Дулево), а бронза у гимназии №17 (горокруг Королев).

Среди девочек 2005-2006 годов рождения победила школа №17 (горокруг Клин), серебро у Большеалексеевской школы (горокруг Ступино), а бронза у лицея №1 имени Г.С. Титова (горокруг Краснознаменск). А среди старших девочек (2007-2008 годов рождения) первое место заняла гимназия №17 (горокруг Королев), серебро получила школа Дрезненская №1 (горокруг Ликино-Дулево), а бронзу завоевала школа №17 (горокруг Клин).

В возрастной категории среди мальчиков 2001-2002 годов рождения первое место заняла Мещеринская школа №1 (горокруг Ступино), серебро у Петрово-Дальневской школы (горокруг Красногорск), а бронзу завоевала школа Богатищевская (горокруг Кашира). Среди мальчиков 2003-2004 годов рождения победила школа Маливская (Коломенский горокруг), второе место заняла школа Порецкая (горокруг Можайский), а бронзу получила школа Шаховская №1 (горокруг Шаховская).

У мальчиков постарше (2005-2006 годов рождения) побдила школа Котельниковская №2 (горокруг Котельники), серебро у Маливской школы (Коломенский горокруг), а бронзу получила школа Мещеринская №1 (горокруг Ступино). Среди мальчиков 2007-2008 годов рождения победила школа «Планета детства» (горокруг Клин), серебро у школы имени А.С. Попова (военный городок Власиха), а бронза у Луневской школы (горокруг Солнечногорск).

В 2005 году Российский футбольный союз совместно с ассоциацией мини–футбола России создали Общероссийский социальный проект «Мини–футбол в школу». Московская область стала одним из первых субъектов РФ, поддержавших идею создания проекта.