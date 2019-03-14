РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Во Дворце молодежи подмосковного Подольска в четверг пройдет конкурс молодых семей «Семь+Я», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Комитет по делам молодежи администрации Подольска проводит конкурс молодых семей «Семь+Я», который состоится 14 марта в 17:00 во Дворце молодежи. Принять участие смогут молодые семьи, в которых один из супругов не достиг 35 лет, а также семьи, заключившие брак впервые и постоянно проживающие в городском округе», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия участникам предстоит рассказать о своей семье, увлечениях, показать визитную карточку о первой встрече, подготовить танцевальный номер и оригинальное выступление.

Подробности о конкурсе можно узнать по телефону: 8(496)754 -66-81, а также в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».