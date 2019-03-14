РИАМО – 14 мар. Первый заместитель руководителя Следственного управления Сергей Помозов проведет прием граждан в подмосковном Красногорске в четверг, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Четырнадцатого марта с 11:00 до 13:00 состоится выездной прием граждан первым заместителем руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергеем Помозовым по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом №5Б», – говорится в сообщении.

Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.