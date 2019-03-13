РИАМО – 13 мар. С целью проведения в 2019 году анализа лучших региональных практик по вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, повышения уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми пролонгируется реализация проекта по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор детство-2019», сообщается на сайте проекта.

«Для выполнения задач и целей указанного проекта при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка продолжит работу проект-центр. Деятельность проект-центра ориентирована на формирование системы содействия общественным проектам, направленным на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, а также проведение экспертиз и дальнейшую реализацию представленных на рассмотрение проектов», – говорится в сообщении.

На основании экспертных оценок будут определены победители в следующих номинациях: «Проект года-2019 – лучшая практика года», «Топ-10 – 10 лучших региональных практик», «Топ-100 – рейтинг лучших проектов».

По итогам работы планируется оказать содействие в реализации и масштабировании лучших региональных практик. Так, в 2018 году лучшим признан проект социальной службы экстренного реагирования, реализованный автономным учреждением социального обслуживания населения Тюменской области и региональным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (Тюменская область).

Данный проект в настоящее время в пилотном режиме успешно реализуется в Пензенской области. Планируется дальнейшее тиражирование проекта в других субъектах Российской Федерации.

Проекты, вошедшие в топ-10, получат дипломы участника ежегодного рейтинга «Вектор детство-2019», публикации о проектах будут размещены на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, на интернет-ресурсах партнеров рейтинга и в других средствах массовой информации.

Заявки принимаются по 15 марта на сайте.