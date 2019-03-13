РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Жители подмосковного Подольска смогут обратиться на горячую линию по вопросам прав потребителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В честь Всемирного дня защиты прав потребителей в Подольском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Московской области работает горячая линия. Интересующие вопросы можно задать специалистам отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по телефону: 8(496)752-61-49», – говорится в сообщении.

Горячая линия работает с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Помимо этого, жители горокруга могут обратиться в Роспотребнадзор по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №4.