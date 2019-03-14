© РИАМО
, Николай Корешков
Строительство нового участка Сокольнической линии Московского метро от «Саларьево» до «Коммунарки» находится на финальном этапе. Уже в мае 2019 года жителям новой Москвы обещают открыть новые станции. Как завершаются работы на станции «Прокшино» и «Коммунарка», смотрите в фотоленте РИАМО.
© РИАМО
, Николай Корешков
На территории ТиНАО Москвы планируется открыть сразу четыре новых станции – «Филатов луг», «Прокшино», Ольховая», «Коммунарка».
На фото: завершение работ на новом южном участке Сокольнической ветки Московского метрополитена
© РИАМО
, Николай Корешков
Как сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, готовность станций «Коммунарка» и «Прокшино» составляет уже 90%.
© РИАМО
, Николай Корешков
Здесь завершены основные строительные и архитектурно-отделочные работы.
© Николай Корешков
На данный момент метростроевцы ведут монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, рассказал Бочкарев РИАМО.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Коммунарка» (старое название «Столбово») - подземная станция мелкого заложения, с одной островной платформой и подземным вестибюлем.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Коммунарка» расположена у пересечения магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с магистралью МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево.
© РИАМО
, Николай Корешков
Одновременно на строящемся южном участке Сокольнической ветки метрополитена работают около 2,5 тысяч человек ежедневно, рассказал Андрей Бочкарев.
© РИАМО
, Николай Корешков
В том числе, на станциях «Коммунарка» и «Прокшино» задействовано по 500 строителей, которые трудятся в три смены.
© РИАМО
, Николай Корешков
Территории вокруг новых станций метрополитена будут благоустроены, для жителей ближайших микрорайонов обеспечат удобные транспортные пути до метро. Вблизи новых станций будет организовано 4,2 тысячи машиномест на перехватывающих парковках.
© РИАМО
, Николай Корешков
Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии подземки от «Саларьево» до поселка Коммунарка планируют открыть к майским праздникам в 2019 году. Общая его длина составляет около 12 километров. В основном он проходит по поверхности.
© РИАМО
, Николай Корешков
Станция «Прокшино» имеет наземную платформу и вестибюль, который совмещен с надземным пешеходным переходом через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, говорится на сайте столичного стройкомплекса.
© РИАМО
, Николай Корешков
Высота потолков на станции составляет почти 10 метров вместо обычных пяти. Такие высокие потолки характерны для строительства вокзалов: авторы проекта вдохновились Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским – в Москве.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как рассказал ранее Бочкарев, «Прокшино» будет иметь два выхода – на обе стороны магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и к будущим жилым кварталам.
© РИАМО
, Николай Корешков
Станция «Прокшино» улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Московский и Сосенское Новомосковского округа.
© РИАМО
, Николай Корешков
14 января состоялся технический пуск нового участка «Саларьево» – «Коммунарка» с участием мэра Москвы Сергея Собянина.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как отметил Собянин, проект уникален тем, что метро проложили внутри дорожного коридора, когда справа и слева идет автомагистраль, а посередине открытым способом построено продолжение ветки метро.
© РИАМО
, Николай Корешков
Как рассчитывают столичные власти, благодаря открытию нового участка «красной» ветки в новой Москве снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» на 14%, «Теплый стан» - на 17%, «Рассказовка» - на 17%, «Бунинская аллея» - на 19%.
© РИАМО
, Николай Корешков
Кроме того, ожидается сокращение пробок в часы пик на Калужском, Киевском шоссе и юго-западном участке МКАД на 8- 9%. Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: завершение работ на новом южном участке Сокольнической ветки Московского метрополитена
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