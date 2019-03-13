РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Власти подмосковного Подольска собираются завершить строительство детского сада-долгостроя на 340 мест в микрорайоне Красная горка к 2020 году, ситуация осложняется тем, что проект учреждения не прошел госэкспертизу, сообщил глава горокруга Подольск Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на текущий год.

«Детский сад на Колхозной улице – это инвестиционный проект высокой степени готовности. Здание есть, хотя и без фасадных и отделочных работ. Но проект не прошел государственную экспертизу, поэтому даже достроив его, ввести этот объект в эксплуатацию будет невозможно», – сказал Пестов.

По его словам, комитету по строительству и архитектуре администрации горокруга дали поручение по дням расписать мероприятия, необходимые для корректировки проекта, сроки выхода на работу, проведения работы на кровле, фасаде и территории, опережающим порядком заказать оборудование и сделать все возможное, чтобы в 2020 году данный объект был введен в эксплуатацию.

По словам Пестова, инвесторы обещали сдать детский сад на 340 мест на улице Колхозная сначала в 2015, затем в 2016, а потом и в 2017 году. Поэтому администрация горокруга приняла решение забрать объект в муниципальную собственность и достроить его.

«Нашли поддержку при рассмотрении острых проблемных вопросов территории у первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова, который сделал соответствующее поручение, и объект попал в государственную программу. Мы подписали соглашение с инвесторами о том, что те средства, которые затратят из бюджета на достройку этого детского сада, они впоследствии возвратят в бюджет», – добавил Пестов.

Развитие микрорайона Красная горка осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «Главградострой», которые должны были построить 19 жилых домов, расселить и снести 35 аварийных и ветхих домов, а также построить детский сад на улице Колхозная, пристройку к школе №11, поликлинику. Однако в настоящее время ими построено 9 домов, а расселено только 14. Детский сад не достроила компания «Диском».