РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду отчиталась перед жителями горокруга по деятельности администрации в 2018 году и планах на ближайшую пятилетку, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Приоритеты обозначены в послании губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это экономика, здравоохранение и экология. Но это не значит, что мы не будем заниматься другими направлениями. Мы намерены в полном объеме реализовать все планы и все 17 программ, которые есть у нас в городском округе», – сказала Хаймурзина журналистам.

По ее словам, на работу по приоритетным направлениям есть запросы со стороны жителей.

«Если мы говорим про экономику, то это прежде всего мобилизация доходов в бюджет. Население Красногорска растет быстро. Социальных объектов появляется достаточное количество. Садики, школы, спортивные сооружения – все это ложится дополнительными расходами на бюджет горокруга. Так что это наша основная задача», – пояснила Хаймурзина.

Она добавила, что еще одна важная часть экономического развития – инвестиции.

«Мы, как местная администрация, при поддержке областного мининвеста будем создавать все условия, чтобы на красногорскую землю приходили инвесторы, предприятия. У нас не много условий. Лучше, чтобы это были высокотехнологичные предприятия, которые работают по современным экологическим стандартам», – отметила Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, Красногорск активно участвует в областной программе и модернизируют свои учреждения здравоохранения.

«Поликлиника нашей Первой городской больницы стала лучшей в Подмосковье по итогам 2018 года. Эта работа продолжается. Думаю, что Красногорская городская больница №1 станет многофункциональным высокотехнологичным центром, где наши жители и жители соседних районов смогут получать качественные медицинские услуги», – подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что экологию как приоритет развития муниципалитета администрация понимает в широком смысле: высокое качество жизни, чистая вода, чистый воздух, благоустроенные парки и скверы и раздельный сбор мусора.

«Мы ведем работу по внедрению раздельного сбора мусора, с детских садов начинаем учить этому детей. У жителей возникают вопросы по тарифам. Мы объясняем, что люди платят не за разноцветные бачки, а за то, чтобы в регионе появилась новая система обращения с бытовыми отходами. Главная наша задача – сохранить чистое Подмосковье и чистую страну для наших потомков», – сказала Хаймурзина.