РИАМО - 13 мар. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пятилетней девочки, которую с признаками анорексии обнаружили в квартире на Ленинградском шоссе в Москве в антисанитарных условиях, сообщает РИА Новости.

Ранее главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов сообщал, что врачи не могут провести полное обследование девочки из-за стресса, в частности, не удавалось сделать ЭКГ и УЗИ.

«Она стала активнее, меньше боится воды, активно интересуется и книжками, и раскрасками, динамика явно положительная. Сделали кардиограмму, сейчас будем делать УЗИ, но кровь из вены пока не берем, чтобы не травмировать ее», – отметил Османов.

Он добавил, что Люба уже подружилась с сотрудниками больницы. Также главврач уточнил, что на этой неделе девочку не выпишут из больницы.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить родительских прав мать девочки-маугли Ирину Гаращенко.

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