РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Детский технопарк «Кванториум» планируют открыть на базе центра творчества «Истоки» подмосковной Балашихи до конца текущего года, в нем смогут бесплатно заниматься около 300 детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Кванториумы» создаются в России с 2014 года. Там дети обучаются исследованию, вычислению и моделированию. Детские технопарки оснащены высокотехнологичным оборудованием. Обучение бесплатное.

«В 2019 году на базе центра «Истоки» в Балашихе мы планируем открыть детский технопарк «Кванториум». На постоянной основе в нем смогут заниматься около 300 детей, а в мероприятиях в течении года будут принимать участие более тысячи учеников. «Кванториум» будет открыт для всех желающих получать дополнительное образование», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что занятия в «Кванториуме» будут вести педагоги из балашихинских и московских учреждений профессионального образования, а также специалисты предприятий Москвы и Балашихи.

Обучение в детском технопарке будет проходить по шести направлениям – квантумам: наноквантум, биоквантум, IT-квантум, энерджиквантум, аэроквантум, робоквантум.