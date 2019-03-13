РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. На Большой Серпуховской улице подмосковного Подольска в среду вечером произошло ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал по Большой Серпуховской улице в Подольске в районе 18:30 сегодня (13 марта – ред.). Недалеко от торгового центра «Елисаветинский» увидел ДТП с участием нескольких машин. Стояли 2-3 легковых автомобиля и большегруз. Все они были на аварийном сигнале, но значительных повреждений я не видел. Помимо этого, рядом с ними были и другие машины», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:52, на данном промежутке автодороги движение затруднено.