РИАМО - 13 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий городского округа Серпухов, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (13 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 29 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Пущино городского округа Серпухов», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от северной границы деревни Мартьяново до восточной границы деревни Станки, далее на юг вдоль границы городского округа Серпухов до южной границы деревни Дракино и далее до северной границы деревни Мартьяново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.