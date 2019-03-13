РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Полицейские подмосковной Балашихи задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении, он избил мужчину и похитил банковскую карту и два мобильных телефона общей стоимостью 72 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что неизвестный у одного из домов на улице Звездная в Балашихе нанес ему телесные повреждения и похитил банковскую карту и два мобильных телефона общей стоимостью 72 тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.