РИАМО - 13 мар. В прошедшем феврале в столице выросли средние цены на дизельное топливо и бензин, стоимость увеличилась как в годовом, так и в месячном выражении, по данным Мосгорстата.

Так, средняя цена за литр дизеля в феврале составила 46,95 рубля, А-92 (АИ-93) – 42,41 рубля, А-95 – 46,31 рубля, А-98 – 52,1 рубля. За месяц цены на дизельное топливо и на А-92 выросли на 0,4 копейки, на А-95 - на 0,5 копейки, на А-98 - на 0,6 копейки.

В январе литр дизеля в среднем стоил 46,91 рубля, А-92 (АИ-93) – 42,37 рубля, А-95 – 46,26 рубля, А-98 – 52,04 рубля.

В феврале 2018 года цены на топливо были еще ниже. Так, стоимость литра дизеля составляла 40,12 рубля, литра А-92 (АИ-93) - 38,48 рубля, А-95 – 41,88 рубля и А-98 – 47,68 рубля.

В итоге за год дизель подорожал на 6,83 рубля, А-92 - на 3,93 рубля, А-95 - на 4,43 рубля и А-98 - на 4,42 рубля.