РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Количество жителей подмосковной Балашихи превысило полмиллиона человек, к 2025 году население горокруга может увеличиться еще на 300 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По последним данным Росстата, количество жителей Балашихи превысило 500 тысяч человек. Мы переходим в другую категорию городов. Это накладывает новые обязательства по проведению работы с населением», – сказал глава Балашихи Сергей Юров на встрече с советом депутатов горокруга.

По прогнозам, к 2025 году население Балашихи увеличится до 800 тысяч человек.

Юров добавил, что в городе активно реализуются проекты по развитию дорожной инфраструктуры. Планируется реконструкция Щелковского, Носовихинского и Леоновского шоссе. Также запланировано строительство новых учреждений здравоохранения – областной педиатрии и дополнительного корпуса Московского областного онкологического диспансера.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов рассказал, что в 2018 году депутаты Балашихи провели более 1,5 тысячи встреч с жителями.

«Срывов по принятию нормативно-правовых актов не было», – пояснил Попов.

На заседаниях Совета депутатов было рассмотрели более 200 вопросов.