РИАМО - 13 мар. По сравнению с январем, цены в столице в феврале выросли на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 1,6%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В феврале 2019 года, по сравнению с январем 2019 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,5%. Продовольственные товары подорожали на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,4%, платные услуги – на 0,1%», – говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 1,6%, в том числе на продовольственные товары – на 2,5%, непродовольственные товары и платные услуги – на 1,1%.