РИАМО - 13 мар. Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова, который нарушил правила проведения массовых мероприятий, при организации 3 февраля собрания граждан по проблемам экологии, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Илью Свиридова», - сказал собеседник агентства.

Административное дело было возбуждено в связи с собранием граждан, которое Свиридов провел 3 февраля в соответствии с 29-й статьей 131 федерального закона (собрание граждан).

Согласно протоколу об административном правонарушении, мероприятие носило политический характер и являлось митингом, а не собранием.