РИАМО - 13 мар. В Сети появилось видео с самолетом компании «Аэрофлот», который был вынужден вернуться в столичный аэропорт «Шереметьево» из-за повреждения стекла, ролик опубликован в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

Пилоты самолета SSJ100 компании «Аэрофлот» сообщением Москва – Салоники приняли решение вернуться в «Шереметьево» из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла.

На видео можно увидеть вблизи сам самолет и его переднюю часть. В ролике также использованы кадры, на которых крупных планом показано треснувшее лобовое стекло.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отправились по маршруту следования другим бортом.

Самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» из‑за треснувшего лобового стекла. ВИДЕО>>