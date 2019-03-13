РИАМО - 13 мар. В Подмосковье проведут торги по продаже более 88 миллионов акций АО «Мособлкнига», которое находится в Балашихе, аукцион запланировано провести 29 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«29 марта состоятся торги по продаже пакета акций акционерного общества «Мособлкнига» в количестве 88,202 миллиона штук. Аукцион пройдет на электронной площадке в рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества. Единственный актив «Мособлкниги» – пятиэтажное здание с подвальным этажом общей площадью 6092,8 квадратных метра», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что в здании имеются два грузовых лифта и пандус для подъезда грузового транспорта, вокруг него расположены места для парковки на 50 машин. Стартовая цена имущества акционерного общества – 141,199 миллиона рублей.

Здание, в котором более 30 лет «Мособлкнига» вела свою деятельность, датируется 1917 годом. До 1983 года в нем располагались казармы и жили сотрудники Балашихинской хлопкопрядильной фабрики (БХПФ). В 1983 году здание отдали Библиотечному коллектору, и через несколько лет там разместилась база книжных, школьно-письменных и канцтоваров «Мособлкнига», структурное подразделение «Мособлкниги».

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 25 марта на официальном сайте торгов Российской Федерации и на электронной торговой площадке России «РТС-Тендер».

Также на 12 апреля назначены торги по продаже пакета акций АО «Московский областной дорожный центр».