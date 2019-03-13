РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Жизни двухлетнего ребенка, которого сбили во дворе на Юбилейной улице Подольска, ничего не угрожает, ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в одном из дворов по улице Юбилейная в Подольске. Был совершен наезд на двухлетнего ребенка. Водитель двигался по дворовой территории, а в это время из подъезда вышла мама с двумя детьми, один из которых – двухлетний мальчик – побежал через дорогу. В результате внезапного появления ребенка на дороге из-за припаркованного транспорта, избежать наезда не удалось.

«Ребенок был доставлен в травмпункт Подольской городской больницы, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы. Сейчас он дома и хорошо себя чувствует. Его здоровью ничего не угрожает», – сказал сотрудник.

Он добавил, что подобные инциденты происходили и в 2017 – 2018 годах. Водители должны быть внимательными при движении во дворах и ехать со скоростью не более 20 километров в час.