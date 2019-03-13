РИАМО - 13 мар. Верхний слой лобового стекла самолета сообщением Москва – Салоники был поврежден, из-за чего авиалайнер вернулся в аэропорт «Шереметьево», сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

«Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП с самолетом SSJ100 компании «Аэрофлот» сообщением Москва – Салоники. Пилоты вынуждены были вернуться в «Шереметьево» из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла», - говорится в сообщении.

Никто из 48 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Пассажиры вылетели по маршруту следования другим бортом.

Самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» из‑за треснувшего лобового стекла. ВИДЕО>>