РИАМО - 13 мар. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Коломенского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (13 марта 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 29 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Богдановка Коломенского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории от западной границы поселка Радужный до северной границы деревни Елино, далее на запад вдоль границы Коломенского округа до западной границы деревни Субботово, далее до северной границы села Лысцово и далее на север вдоль границы Коломенского округа до западной границы поселка Радужный.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.