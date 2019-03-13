РИАМО - 13 мар. Водителя маршрутки №11, грубо нарушившего правила дорожного движения в Одинцове, уволили после проведения соответствующей внутренней проверки, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Проверка была инициирована главой района Андреем Ивановым в среду в ходе еженедельной планерки. Сам инцидент произошел 11 марта. Видео данного эпизода попало в паблик «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

«Инцидент с маршруткой №11 – возмутителен. Водитель грубо нарушил ППД: поворачивал со второй полосы, не пропустил пешехода, выехал на встречку. По моему поручению была организована внутренняя проверка, директор транспортной компании принял решение об увольнении водителя. Подчеркну, он позволил себе не просто хамское поведение на дороге, а создал угрозу как своим пассажирам, так и другим людям. Такого мы на дорогах не допустим», – заявил Иванов.

В Одинцове на постоянной основе ведется работа с обращениями жителей на портал «Добродел» и в социальные сети. Отдельное внимание уделяется жалобам на работу перевозчиков. Все полученные данные передаются транспортным компаниям, администрацией муниципалитета инициируются встречи с перевозчиками, разработка и контроль исполнения дорожных карт по устранению замечаний.

Наиболее частые обращения касаются несоблюдения графиков движения, нарушений ПДД, хамства со стороны водителей, отказа принимать карту «Стрелка».