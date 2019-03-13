РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мар. Сквер площадью в один гектар в микрорайоне Южный подмосковной Балашихи благоустроят по просьбе жителей в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«От жителей мы получали обращения с просьбой провести работы в сквере в микрорайоне Южный. Его благоустройство мы выполним в этом (2019 – ред.) году», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что будет благоустроена территория в один гектар. В сквере заменят тротуарную плитку, выполнят озеленение, проведут уличное освещение, установят архитектурные элементы, навесы и детскую площадку.

В текущем году в Балашихе будет продолжена работа по благоустройству других городских общественных пространств.

«Также в 2019 году мы завершим благоустройство Пестовского парка в Железнодорожном, приступим к реконструкции парка в микрорайоне Никольско-Архангельский, обустроим зону отдыха на улице Заречной и Солнечной», – пояснил Юров.

Помимо этого, запланировано комплексное благоустройство 47 дворовых территорий Балашихи.