РИАМО – 13 мар. Темпы газификация Московской области остаются высокими, в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию свыше 230 километров газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В 2019 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 50 новых газопроводов протяженностью более 230 километров. Возможность газифицировать свои дома появится еще у 10 тысяч жителей Подмосковья. Объекты будут построены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области», – отметил Пестов.

В текущем году наибольшее количество объектов будет построено в городских округах Истра (шесть), Дмитровский (четыре), Богородский (четыре) и Шаховская (четыре).

«В прошлом году план по строительству объектов газификации в Подмосковье в 2018 году выполнен в полном объеме – построено 50 новых газопроводов. Их общая протяженность – более 250 километров. Благодаря их вводу в эксплуатацию была создана возможность подключения к газовым сетям новых потребителей, а также улучшено качество и надежность газоснабжения уже существующих», – уточнил Пестов.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках этой программы построено свыше 2 тысяч километров газопроводов и газифицировано более 400 населенных пунктов. Свыше 220 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.