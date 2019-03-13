РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. В текущем году в подмосковных Люберцах планируют комплексно благоустроить 68 дворов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Шестьдесят восемь дворовых территорий будут комплексно благоустроены в городском округе Люберцы в 2019 году. Адресный перечень половины этих дворов выбран самими жителями на портале «Добродел», – написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Глава Люберец встретился с жителями домов №9 на Комсомольском проспекте и №17 на улице Побратимов. В рамках встречи Ружицкий обсудил с ними благоустройство двора, жители высказали свои пожелания.