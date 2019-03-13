РИАМО – 13 мар. За семь лет инвесторы арендовали больше 20 гектар земли у Москвы для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), средний срок аренды составляет до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«С 2012 года посредством проведения городских аукционов город передает в аренду инвесторам земельные участки для строительства ФОКов и спорткомплексов. За 7 лет инвесторы арендовали 43 земельных участка общей площадью больше 20 гектар для строительства ФОКов. Общий размер годовой арендной платы за участки по итогам торгов составил 545,1 миллиона рублей», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Земельные участки, переданные городом инвесторам для строительства, расположены преимущественно на северо-востоке и юго-западе столицы, а также в Центральном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северном, Зеленоградском, Новомосковском административных округах.

«Общий строительный объем зданий для размещения физкультурно-оздоровительных комплексов составил 223 тысячи квадратных метров», – пояснил Гаман.

По его словам, в настоящее время завершено строительство восьми спортивных объектов, в связи с чем семь договоров уже переоформлены в долгосрочную аренду под эксплуатацию построенных объектов.

«Срок аренды договора напрямую зависит от строительного объема и в среднем составляет порядка трех лет. Как правило, инвесторам достаточно этого времени для того, чтобы построить объекты и ввести их в эксплуатацию», – подчеркнул Гаман.

Аукционы по аренде земельных участков под строительство спортивных центров вызывают большой интерес со стороны бизнес-сообщества, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Фитнес-индустрия в Москве активно развивается и имеет большой потенциал для роста. Это подтверждают городские аукционы за право аренды земельных участков под строительство спортивных центров. Спрос на такие лоты стабильный. В качестве примера можно привести последние торговые сессии – с начала этого года состоялись два аукциона, которые вызвали высокий интерес со стороны инвесторов. На участок в Отрадном претендовали четыре инвестора, семь заявок были допущены к участию в торгах по земельному участку в районе Зябликово», – перечислил Дегтев.

Он добавил, что в настоящее время на экспозиции находятся пять земельных участков под строительство спортивно-оздоровительных центров.

Интерес к спортивным объектам в Москве со стороны жителей стабильно высокий, поделился мнением представитель оздоровительного комплекса «Академия льда» Александр Казменко.

«Идея построить многофункциональный оздоровительный комплекс возникла давно. В 2014 году компания решила поучаствовать в городском аукционе и не прогадала. Сегодня комплекс принимает у себя всех желающих. Для посетителей работают две ледовые площадки, бассейн, тренажерный и хореографический залы. В дальнейшем планируем арендовать еще один участок у города под строительство ледового комплекса на два хоккейных поля», – разъяснил Казменко.