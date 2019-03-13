РИАМО - 13 мар. Сотрудники столичной вневедомственной охраны Росгвардии задержали 27-летнего жителя города Ангарска, подозреваемого в сбыте наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Мужчина был задержан в районе проспекта 60 лет Октября, где делал закладку. Всего у подозреваемого было изъято 120 пакетиков с сильнодействующим веществом.

«По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическом амфетамином. Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции», – говорится в сообщении.

В прошлом году на территории России из незаконного оборота изъяли порядка 23 тонн наркотиков.