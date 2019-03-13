РИАМО - 13 мар. В Дмитровском городском округе ликвидировано подпольное производство виски и коньяка, изъято свыше 11 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

В ходе проверки помещений промзоны в поселке Некрасовский установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.

«Обнаружено свыше 11 тысяч бутылок нелегального коньяка и виски, две кустарные линии розлива, 35 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки, а также около 200 литров медицинского спирта, производства ПАО «Брынцалов-А» и ООО «Константа-Фарм М», – говорится в сообщении.

В настоящее время технологическое оборудование, сырье, готовая продукция и марки арестованы. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводит административное расследование.