РИАМО – 13 мар. Мать брошенной в московской квартире девочки Ирина Гаращенко объяснила молчание своей дочери в тот момент, когда ребенка нашли полицейские, тем, что девочка просто испугалась, сообщается на сайте газеты «Известия».

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать арестована.

«Ирина Гаращенко объяснила и причины молчания дочери, когда ее нашли полицейские. По словам женщины, девочка «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь», — говорится в сообщении.

Гаращенко также утверждает, что о происхождении мусора в ее собственной квартире ей ничего неизвестно.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, Гаращенко находится в карантинной камере, где нет ни телевизора, ни холодильника. Обычно заключенных помещают сюда на срок до 10 дней, после чего переводят в общие камеры, где техника есть.

«Претензий по условиям содержания в СИЗО Ирина Гаращенко не имеет. На вопрос членов ОНК о ее самочувствии она ответила: «Какое самочувствие, когда на кону жизнь и здоровье ребенка! Сердце болит!» — рассказал Мельников.

Женщина не жалуется на хронические заболевания.

По словам Мельникова, Гаращенко утверждает, что у нее был конфликт с соседями, якобы пьющей семейной парой, которые время от времени писали на нее жалобы. Из-за этого год назад ее с дочкой вызывали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мать рассказала, что сотрудники инспекции увидели чистого, ухоженного, здорового ребенка.

Женщина собиралась продать трехкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе, это якобы было связано как раз с конфликтом с соседями.

«Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две — одну оформить на дочку, а во второй собирались жить», — отметила Гаращенко.

Женщина планирует обжаловать решения о своем аресте и изъятии ребенка.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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