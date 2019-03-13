РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. В подмосковном Подольске планируют построить пять новых детских садов за счет регионального бюджета, они помогут решить проблему с устройством детей в ясельные группы, сообщил глава Подольска Николай Пестов на собрании городского актива.

В среду в концертном зале администрации муниципалитета состоялось собрание городского актива, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Подольска в 2018 году. В нем приняли участие почетные жители Большого Подольска, руководители предприятий и организаций, представители общественных и коммерческих структур, председатели профсоюзных и общественных организаций. В рамках мероприятия Пестов рассказал о задачах на 2019 год.

«Решение проблемы (с устройством в дошкольные учреждения детей от 1,5 до 3 лет – ред.) возможно с введением новых детских садов, где должны быть учтены и потребности в ясельных группах. В государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры включено пять новых объектов. В результате это даст более одной тысячи новых мест в дошкольных образовательных учреждениях», – сказал Пестов.

В период с 2013 по 2018 годы в Подольске построили 14 дошкольных учреждений, реконструировали 4. Открыли 2,5 тысячи новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, однако необходимо создать еще 1,6 тысячи мест.

В информационной системе в очереди на получение места в детсадах зарегистрировано более 8 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2018 году на базе действующих детских садов открыли 155 новых мест для детей указанного возраста, но этого мало.

Всего в детских садах в 2018-2019 учебном году воспитывается 19650 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них большая часть – 16525 детей – старше 3 лет.

В целом по городскому округу очередь в детские сады из детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует, но не все микрорайоны обеспечены объектами дошкольного образования равномерно. Иногда жителям приходится возить своих детей в детский сад на довольно большие расстояния.