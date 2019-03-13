РИАМО - 13 мар. В развитие новой Москвы уже вложено 900 миллиардов рублей, в основном, деньги поступают от инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

В первый день работы международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 во французских Каннах прошла дискуссия «Точки роста. Новые этапы развития современных городов», в которой принял участие глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Жидкин рассказал участникам дискуссии о реализации приоритетных направлений развития новых территорий, обеспечивших динамичное формирование экономических точек роста, а вместе с тем – инвестиционную привлекательность», – отмечается в материале.

В материале отмечается, что точками роста в новой Москве правительством столицы были определены строительство новых станций метрополитена, создание современной дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

«В новую Москву уже вложено 900 миллиардов рублей, причем только 100 миллиардов рублей из этой суммы – деньги бюджета Москвы, остальные – деньги инвесторов. Двери новой Москвы открыты для предприимчивых и ответственных компаний – инвесторов», – подчеркнул Жидкин.

В качестве примера успешной работы в новой Москве, высокой инвестиционной эффективности Жидкин назвал деятельность чешской компании портфеле PPF Real Estate Russia, работающей в России уже четверть века.

Офисный парк Comcity – один из ключевых активов в портфеле PPF Real Estate Russia. На сегодняшний день это один из крупнейших проектов комплексной застройки в новой Москве. Общая площадь застройки – 45 гектаров. На территории Comcity создана качественно новая среда для работы, отдыха и жизни. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Объем инвестиций превысил 270 миллионов евро.

Офисный парк Comcity спроектирован как город в городе – этот формат востребован преимущественно со стороны крупных компаний телеком и IТ-сферы, поскольку арендаторы подобного профиля требовательны к окружению и инфраструктуре бизнес-комплекса, к технологической составляющей и инженерной спецификации объекта.