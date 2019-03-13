РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 мар. В подмосковном Королеве полицейские пресекли незаконный оборот наркотических средств и изъяли у местного жителя более 180 граммов каннабиса, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Полицейские установили, что задержанный сбывал наркотические вещества на территории Королева. В его квартире на улице Тарасовская полицейские обнаружили и изъяли два бумажных свертка и сверток из полимерного материала с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабисом, общей массой более 181 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.