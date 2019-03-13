РИАМО - 13 мар. Дом в стиле «домино» построят на улице Черное Озеро в столичном районе Косино-Ухтомское, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый жилой дом в Косино-Ухтомское является хорошим примером того, как должно выглядеть современное жилье. Примечательными являются фасады здания: архитекторы предложили использовать для отделки фасадные панели из клинкерной плитки двух цветов. Установить внешние блоки кондиционеров можно будет в специальные корзины, расположенные рядом с лоджиями или на простенках между окон. Ранее проект согласовала Москомархитектура», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Участок застройки расположен вблизи двух озер – Святого и Белого. Ближайшие станции метро – «Новокосино» и «Лермонтовский проспект», также поблизости расположена железнодорожная станция «Косино».

В рамках проекта на улице Черное Озеро, владение 4, планируется строительство девятиэтажного жилого дома с подземным паркингом, а также площадок для игр, отдыха и занятий спортом. Прилегающая территория будет благоустроена.

Здание будет иметь Г-образную форму: на первых этажах запроектированы входные группы с помещениями центра информирования населения, на подземном уровне предусмотрена парковка на 76 машино-мест и технические помещения.

Общая площадь строения составит порядка 12 тысяч квадратных метров, заключается в материале.