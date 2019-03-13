РИАМО - 13 мар. Мать девочки-маугли Ирина Гаращенко считает себя жертвой провокации и очень переживает за состояние своей дочери, женщина не жалуется на условия содержания в камере, сообщил РИАМО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Во время нашего общения она сообщила, что сильно переживает за свою дочку. Ей пояснили, что дочь сейчас находится в больнице. Она сказала, что планирует обратиться к уполномоченному по защите прав ребенка РФ. Она пояснила, что считает себя жертвой провокации, не согласна, что она содержится в месте принудительного содержания. Она говорит, что у нее были конфликтные отношения с соседями, которые ее каким-либо образом подставили», - сказал Мельников.

Он добавил, что Гаращенко не жалуется на условия содержания. В настоящее время она находится в двухместной камере вместе с женщиной, подозреваемой в покушении на убийство.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать арестована.

При допросе в качестве подозреваемой женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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