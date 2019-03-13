РИАМО - 13 мар. В Московской области свыше 900 управляющих организаций обрабатывают обращения жителей через Единую диспетчерскую службу (ЕДС), сообщил в среду руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

«Только за 2018 год 896 управляющих организаций подписали с Госжилинспекцией соглашения о работе в ЕДС, на сегодня их уже 925», - сказал Соков на коллегии Госжилинспекции Подмосковья.

Он отметил, что в прошлом году 70% обращений, поступивших на портал Единой диспетчерской службы, управляющие организации решили без вмешательства Госжилинспекции.

«В планах на 2019 год добиться, чтобы все управляющие организации работали с обращениями жителей в Единой диспетчерской службе Московской области и отрабатывали 100% поступающих сообщений жителей без принуждения», - добавил Соков.

По его словам, специалисты УК благодаря данному порталу могут отслеживать поступление заявок от жителей и оперативно отрабатывать их в соответствии с установленными в классификаторе сроками, причем гражданин имеет возможность согласовать или отклонить ответ управляющей компании, если он им не удовлетворен.

Кроме того, Госжилинспекция контролирует сроки выполнения заявок, если обращение жителя не было рассмотрено, то инспекторы выходят на внеплановую проверку.

В среду в доме правительства Московской области прошла коллегия Госжилинспекции Подмосковья, посвященная подведению итогов работы ведомства в 2018 году и задачам на 2019 год.