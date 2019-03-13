РИАМО - 13 мар. Инновационный кластер Москвы поможет решить три важных задачи – достичь глобального технологического лидерства, реализовать нацпроекты и повысить качество жизни горожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

На площадке Цифрового делового пространства в столице в рамках экспертной сессии «Инновационный кластер Москвы: новый формат партнерства для достижения национальных целей» представители столичных и федеральных органов власти, технологического бизнеса и венчурного рынка, науки и образования детально обсудили наиболее перспективные меры поддержки участников кластера.

«Мы ставим амбициозную задачу: в кластере должны быть сосредоточены разработки из самых передовых областей – искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты, созданные в рамках кластера, прежде всего, должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны. В настоящее время мы активно работаем над разработкой IT-платформы кластера», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Ориентировочно, ввод первого этапа состоится в апреле 2019 года, и до декабря будет наращиваться ее технический потенциал, добавил он.

По его словам, IT-платформа кластера объединит широкий спектр инструментов поддержки инновационных проектов, который сегодня существует на федеральном и региональном уровнях. Платформа станет универсальной площадкой для обмена информацией и аналитикой в сфере инноваций, создания научно-производственных коопераций, а также получения всех возможных мер поддержки участниками через единое электронное окно.

Инновационный кластер станет драйвером увеличения экспорта высокотехнологичной продукции, роста количества прорывных стартапов и выручки компаний, а также убедительной динамики производительности труда.

Директор департамента мониторинга, анализа и прогноза министерства науки и высшего образования РФ Тимур Броницкий считает, что московский кластер ускорит решение национальных задач, поскольку он может объединить существенную долю научного и производственного потенциала страны.

«По объемам внутренних затрат на исследования и разработки на Москву приходится треть от общих показателей страны. Этот потенциал должен быть задействован в рамках всех основных мероприятий по реализации нацпроекта «Наука». Мы видим, что у инновационного кластера Москвы большой потенциал как с точки зрения реализации технических программ и проектов, так и создания научно-образовательных центров», – отметил Броницкий.

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин выступил с идеей объединить IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы в рамках одной платформы – инновационного кластера, который будет обеспечивать интеграцию информационных, а также других мер поддержки предпринимателей столицы. Президент России поддержал инициативу мэра. Указ о создании инновационного кластера на территории Москвы был подписан 26 ноября 2018 года.