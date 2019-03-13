РИАМО - 13 мар. В среду состоялся релиз бесплатного мобильного приложения Московского планетария, оно доступно для скачивания в App Store и Google Play, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Мобильное приложение – не дань моде. Это переход на другой уровень мышления, создание зоны комфорта для наших посетителей. Когда без лишних усилий они легко могут получить нужную информацию и произвести действия для планирования посещения», – сказала директор по маркетингу Московского планетария Юлия Ким.

Благодаря новому сервису, при разработке которого учтены все пожелания пользователей, будет возможно оперативно узнавать информацию о ближайших астрономических событиях, приобретать билеты на мероприятия и полнокупольные шоу.

Кроме того, приложение позволяет планировать программу образования для ребенка, знакомиться с расположением залов. Ряд функций доступен в режиме оффлайн.