РИАМО – 13 мар. Акция по раздельному сбору вещей и вторсырья «Раздельный день» в городском округе Орехово-Зуево теперь будет проходить каждый месяц, в следующий раз ее организуют 30 марта, говорится на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Проект «Собиратор», при поддержке которого прошла акция 23 февраля, оценил результаты «Раздельного дня» очень высоко, как 9 из 10, поэтому теперь акции будут проходить регулярно – каждую четвертую субботу месяца», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, следующая акция «Раздельный день» состоится 30 марта на парковке у торгового центра «Аквилон» с 11:00 до 13:00.

Со списком того, какое вторсырье принимают в акции, можно ознакомиться в группе мероприятия «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.