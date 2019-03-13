РИАМО - 13 мар. Пара Кирилла Старцева и Виктории Аксеновой одержала победу на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в Португалии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В португальском городе Майя завершился этап Кубка мира по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие две подмосковные смешанные пары – Кирилл Старцев и Виктория Аксенова, Данис Каметов и Мария Соловьева.

«Пара Старцева и Аксеновой с результатом в 29,940 очка заняла первое место, опередив спортсменов из Белоруссии и Азербайджана», – отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменов с успешным выступлением.

«Пара Старцева достойно выступила и защитили честь России на этапе Кубка мира в Португалии. Эти состязания положили начало новому сезону 2019 года, который продолжится в Лас-Вегасе с 19 по 25 марта. Результат смело можно назвать достойным началом сезона, так как он был добыт в условиях конкуренции среди 300 сильнейших акробатов из 11 стран мира. Поздравляю Кирилла с первой золотой медалью Кубка мира в этом году», – сказал Терюшков.