РИАМО - 13 мар. Первая в 2019 году церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных субсидий в рамках подмосковной программы «Социальная ипотека» прошла 12 марта в доме правительства Московской области при участии банка «Возрождение», говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Свидетельства получили девять подмосковных врачей. В церемонии приняли участие министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Банк «Возрождение» традиционно представляла заместитель начальника управления по работе с партнерами Светлана Дусмухамедова.

«Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов была запущена правительством Московской области в начале 2016 года. В сентябре 2016 года банк «Возрождение» в числе первых стал финансовым партнером программы», - отмечается в материале.

По условиям программы, правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину - в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник программы для оформления ипотеки сам выбирает банк, которому выплачивает только проценты по кредиту.

С момента старта программы «Социальная ипотека» в 2016 году банк «Возрождение» выдал 325 жилищных кредитов на общую сумму 627 миллионов рублей.