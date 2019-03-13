РИАМО – 13 мар. Звания «Почетный реставратор города Москвы» удостоены Андрей Бринцев и Сергей Демидов за многолетнюю плодотворную работу в области восстановления объектов культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В павильоне №13 «Здравоохранение» на ВДНХ состоялась церемония награждения лучших реставраторов столицы. Нагрудные знаки к званию «Почетный реставратор города Москвы» специалистам вручил Сергей Собянин. Награждение приурочили к годовщине появления в России специальности «реставрация и реконструкция архитектурного наследия» (ее учредили 5 марта 1994 года).

«Почетного звания удостоены мастера за их многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и большой личный вклад в сохранение объектов культурного наследия города», – говорится в сообщении.

Мэр столицы отметил, что присвоение звания «Почетный реставратор города Москвы» стало доброй традицией.

«Сегодня мы вручаем нагрудный знак к званию почетного реставратора Сергею Демидову, который посвятил всю свою жизнь этой важной и нужной для города и страны профессии», – подчеркнул Собянин.

Демидов является главным архитектором проектов архитектурно-планировочной мастерской – 1 ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Его творческая биография неразрывно связана с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими, где он трудится уже 50 лет, с 1969 года. За годы работы в этой организации он прошел путь от чертежника до главного архитектора проекта, работал над реставрацией десятков памятников архитектуры не только в Москве, но и в других регионах России.

В числе наиболее значимых работ Демидова – реставрация Андреевского зала и фасадов Большого Кремлевского дворца, Потешного дворца в Московском Кремле, Дома Пашкова, собора Покрова Марфо-Мариинской общины милосердия, церкви Успения в Вешняках, церкви в Бутырской тюрьме и здания Ссудной казны.

«В последние годы при активном участии Сергея Демидова восстановлены ансамбль Новоспасского монастыря, здание гостиницы «Метрополь», группа жилых домов середины XIX века, палаты XVII века в Хоромном тупике, здание Третьяковской галереи, Яузская городская больница», – перечисляется в материале.

Главная выставка страны, по словам архитектора, связана с его детством.

«Самым интересным для детей, конечно, было кафе с мороженым и лимонадом, тем не менее и сами постройки и восхищали, и изумляли: фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», великолепные павильоны. В целом это огромный пласт в истории нашей архитектуры. <…> Очень правильно, что выставка восстанавливается и обретает первоначальные формы», – поделился Демидов.

Мастер участвовал в реставрации зданий Медведниковской богадельни на Большой Калужской улице и комплекса клиник на Девичьем поле, усадьбы Михалково и Знаменского монастыря.

Вторым обладателем нагрудного знака стал Андрей Бринцев, художник-реставратор древнерусской живописи АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Он посвятил профессии более 30 лет.

«Бринцев участвовал в реставрации знаковых для города объектов. Среди них Московский Кремль, Покровский собор (храм Василия Блаженного), Большой театр, ансамбли Новодевичьего и Высоко-Петровского монастырей», – разъясняется в материале.

За годы работы мастер приобрел большой опыт в области реставрации монументальной, станковой масляной и темперной живописи, и сейчас охотно делится профессиональными секретами с молодыми специалистами.

Под его руководством проводится производственная практика студентов Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

По мнению Бринцева, реставрацией ВДНХ занимаются профессионалы высокого уровня.

«На протяжении всей своей жизни я видел, и как ВДНХ разрушалась, постепенно умирала, и как она начала возрождаться», – заявил он.

Звание «Почетный реставратор города Москвы» учредили в 2013 году. Сегодня его удостоены 33 специалиста.