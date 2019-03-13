РИАМО - 13 мар. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов отметил необходимость выработки механизма для применения инициативного бюджетирования на территории Подмосковья.

В среду в Мособлдуме прошел круглый стол на тему: «Развитие практики инициативного бюджетирования в Московской области».

«Здесь собрались все единомышленники, которые считают, что инициативное бюджетирование на территории Московской области должно заработать. Сегодня наши усилия должны быть направлены, в первую очередь, на выработку механизмов (его применения - ред.)», - сказал Ефимов.

Как отметил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, инициативное бюджетирование - это новое направление в финансовой системе и очень важно, чтобы в Подмосковье этот механизм заработал не только юридически.

«Очень важно, чтобы мы перешли от регулирования к делу непосредственно. Призываю не только профессионалов в этой теме, но и прежде всего инициативных жителей принять участие, попросить соответствующие деньги из областного бюджета, а мы со своей стороны готовы в хорошем смысле пролоббировать свои интересы, если они отвечают интересам того места, того населенного пункта, города, района, городского округа. Наша задача - выработать критерии, по которым будут приниматься решения», - сказал Чаплин.

В прошлом году Мособлдума приняла закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Московской области». Жители Подмосковья смогут участвовать в реализации проектов инициативного бюджетирования. В бюджете региона на данные цели запланировано по 300 миллионов рублей ежегодно.

Жителю Подмосковья, если он хочет изменить что-то на территории своего места жительства, нужно собрать инициативную группу, и когда будет размещена информация о проведении интересующего его конкурса, нужно будет оставить заявку на сайте (который будет для этого создан) или на сайте правительства, набрать себе количество соседей, которые готовы это поддержать. И когда мнение инициативной группы будет учтено, житель сможет при желании «проголосовать рублем», чтобы для этого проекта использовались не только деньги региона, муниципалитета, но и денежные средства самих граждан.

Инициативное бюджетирование может быть полезным в сфере благоустройства, предоставлении информационных услуг, трудоустройства.