Авторская рубрика РИАМО посвящена истории живописи, самым интересным художественным выставкам и проектам, неизвестным фактам о знаменитых шедеврах и самобытных современных живописцах. Наш обозреватель Ольга Шарапова – журналист, разбирающийся в живописи, и художник, умеющий увлекательно рассказывать о ней. В этой колонке Ольга расскажет историю последнего шедевра Ильи Репина, который стоит увидеть на выставке в Третьяковской галерее на Крымском валу.

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Коллективная работа

В здании Третьяковки на Крымском валу 16 марта 2019 года откроется выставка картин Ильи Репина. Более 70 полотен, среди которых – и гигантское «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» из собрания Русского музея. Как было создано это полотно и стоило ли его привозить в столицу? Попробуем ответить на эти вопросы.

Знаменитый российский художник Илья Репин снискал славу среди самых влиятельных и знатных особ. Взяться за написание юбилейного полотна его попросил лично император Николай II. Но художник ответил не сразу.

Дело в том, что именно в тот период, когда живописцу было чуть за сорок, у него начала проявляться странная болезнь. Художник страдал сухорукостью, как в то время называли целый комплекс подобных недугов – он не имел возможности полноценно работать рукой. Но в чем было дело: в нервных изменениях, мышечной дистрофии или дистонии, специалисты спорят до сих пор.

Суть в том, что без помощников Репин обойтись уже не мог. Гигантское полотно размером 4 х 8,5 метров вместе с ним писали ученики Борис Кустодиев и Иван Куликов – они взяли на себя фон и боковые части работы, тогда как Репин левой рукой писал центральную.

Новаторство Репина

Кандидатуры дворян, изображенных на картине, тщательно согласовывались. И вот, когда были написаны первые эскизы, в Мариинском дворце Петербурга установили гигантский подрамник с холстом.

Труд начался с чертежей. Интерьеры зала размечали с помощью линеек и циркулей. Нередко все участники работы писали эскиз одного и того же сановника, а позже Репин выбирал самый удачный.

Интересно и то, что художник применил на тот момент новаторский метод – использовал фотографию в качестве референса, чтобы отобразить как можно более живые позы чиновников.

Последний шедевр

На написание «Торжественного заседания Государственного совета…» ушло четыре года. В конце этого срока Репин уже совершенно не мог держать кисть в правой руке.

Удивительно, но, по воспоминаниям современников, при этом он мог взять чашку чая, мог двигать рукой и выполнять целый ряд действий. На сохранившихся фотографиях правая рука художника не выглядит «усохшей». Тем не менее, держать руку с кистью на весу для Ильи Репина стало невозможным.

Картина стала последним шедевром живописца.

И, тем не менее, работа была окончена и принята с восторгом. Зрители увидели в ней живую историческую сцену, а критики – классическую цветовую репинскую палитру: его любимые тона, в том числе темный насыщенный синий.

Переезды и реставрация

С годами искусствоведы стали отмечать, что именно этот кобальтовый синий на картинах Репина страдает чаще всего. Например, на полотне «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» одним из первых мест появления кракелюра были мазки синего кобальта.

Тем удивительнее странное стремление музейных работников перевозить «Торжественное заседание Государственного совета…» с места на место. В 2002 году картину уже снимали с подрамника, чтобы доставить в Георгиевский зал Кремля, привозили в Выставочный зал федеральных государственных архивов.

В том же 2002 году холст пришлось реставрировать, края дублировали новыми полосами холста, проклеивали специальным составом, основную же часть живописного полотна не реставрировали ни разу.

И вот, снова картина свернута в рулон для очередного переезда из Санкт-Петербурга в Москву, где ее опять натянут на подрамник.

Обоснованы ли такие переезды, решать специалистам. А любителям искусства, конечно, стоит увидеть последний шедевр Ильи Репина, напоминающий о том, как талант художника может преодолеть болезнь и немощь.