РИАМО - 13 мар. На ферме в подмосковном Можайском городском округе, где зоозащитники обнаружили истощенных и больных животных, проводятся проверки, по итогам которых определится будущее этого сельхозпредприятия, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы администрации городского округа.

Ранее зоозащитников шокировали условия содержания животных на ферме в деревне Астафьево в Можайском округе. При посещении фермы активисты обнаружили около сотни больных истощенных коров, овец и коз и одного ослика, которые живут в темноте, тесноте, грязи и испражнениях. Также на ферме нашли останки животных. Зоозащитники потребовали закрыть объект и привлечь его хозяина к ответственности.

«Ситуация с фермой в деревне Астафьево находится под постоянным контролем администрации Можайского городского округа. Специалисты отдела сельского хозяйства и экологии ежедневно выезжают на место с целью мониторинга ситуации. По обращению администрации 10 марта на ферму выехали сотрудники полиции и ветеринарной службы Можайского городского округа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время объект также проверяют служба Государственного ветеринарного надзора Московской области, Россельхознадзор и Можайская городская прокуратура. По результатам проведенных проверок будет принято решение о дальнейшей судьбе фермы.