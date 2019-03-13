РИАМО - 13 мар. В подмосковном Егорьевске в Нечаевском переулке, 3А, ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Дом построен в рамках реализации адресной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2020 года».

«В трехэтажном жилом доме будут предоставлены благоустроенные квартиры 86 гражданам, переселяемым из 38 аварийных помещений общей площадью 961,6 квадратного метра», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Планируемые к расселению дома расположены на улицах Песочная, дома 11 и 11А, и Глуховская, дом 1.

Застройщиком выступает ООО «Жилстрой».