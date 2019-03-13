РИАМО – 13 мар. В Совете Федерации одобрили закон, который предусматривают блокировку онлайн-материалов, оскорбляющих российское общество, государственные символы и институты власти, сообщает kp.ru.

Такое решение было озвучено на пленарном заседании в среду.

«В пользу документа высказались 145 сенаторов, трое проголосовали против, еще четверо предпочли воздержаться», – отмечается в сообщении.

Проект определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и нравственность, а также выражающей явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции РФ и госорганам.

«Нарушение нового закона может грозить штрафом или арестом», – подчеркивается в материале.

За распространение оскорбительных материалов предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном совершении правонарушения – уже 100-200 тысяч рублей. Если же данное лицо еще раз заметят за публикацией оскорбительных постов, то штраф составит до 200-300 тысяч рублей. Кроме того, при рецидивах можно попасть в тюрьму на срок до 15 суток.